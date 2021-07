“Contamos con Mena pero Joel tiene una oferta importante”: Holan

Ariel Holan, director técnico del Club León es consciente de que su plantel se encuentra en plena metamorfosis y es que faltando cada vez menos tiempo de que el torneo Apertura 2021 se ponga en marcha aceptó que espera contar con los servicios de Ángel Mena pero no con los de Joel Campbell.

En el caso específico de Joel Campbell señaló:

Joel tiene una posibilidad, no sé si ya está concretada o no es muy firme la posibilidad, creo que es un jugador muy importante pero por suerte tenemos alternativas que o pueden hacer muy bien entonces si es bueno para Joel y para el club, yo no puedo decir nada”.