Ariel Holan explicó la razón que le hace confiar en Gigliotti

La eficiencia frente al marco contrario es uno de los temas que mantiene ocupada la mente del estratega del Club León, Ariel Holan, siendo un elemento como Emmanuel Giglioti uno de los que más opiniones divididas genera en el respetable ante dicho tema.

Durante la entrevista realizada en Soy Fiera, Holan fue cuestionado sobre la razón por la que ‘banca’ (término coloquial argentino para indica soporte o apoyo ante una situación difícil) a Gigliotti, en una de las situaciones más complicadas en cuanto a contundencia por las que atraviesa el equipo:

Quiero dejar en claro, banco a Gigliotti (Emmanuel), como banco a Dávila (Víctor), como banco a Elías (Hernández), como bancó a Mena (Ángel), al Chapo (Luis Montes), a Cota (Rodolfo), no es que con él veamos cosas diferentes, banco a todos”.

Bajo esa misma lógica, ahondó: “Yo creo que tanto Gigliotti (Emmanuel) como Ormeño (Santiago), porque Víctor Dávila tiene otras características, son delanteros que necesitan de centros europeos, como el de ayer de Pumas (en la jugada de gol), porque él cuando tiene ese tipo de centros es muy peligroso, es un futbolista que necesitas abastecerlo con pases internos porque se desmarca muy bien a espaldas de los centrales”.

Además, subrayó:

Creo que no es un futbolista que resalta cuando juega de espaldas y se viene a asociar al medio campo, si nosotros encontramos esa profundidad interna y externa, yo no tengo duda de que él va a ser muy importante, que de hecho lo ha sido porque en todas las finales ha hecho goles y no solo en León, lo ha hecho en Independiente, lo ha hecho en Boca, etc”