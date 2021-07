Holan echa mano de la buena comunicación con sus jugadores

Por demás comunicativo, así se mostró Ariel Holan en el cuarto día de entrenamientos de la semana, mismo que se realizó al interior del Estadio León en donde los verdes comenzaron a cerrar su preparación previa al viaje a Aguascalientes en donde este 3 de julio se midan a Necaxa.

Cerca de las 11:30 de la mañana Holan y su cuerpo técnico concluyeron las practicas en la cancha del dos veces mundialista, por lo que decidió entablar comunicación con algunos de sus elementos, destacando el caso de Andrés Mosquera, Ramiro González y Emmanuel Giligotti.

Uno de los puntos que más ha reforzado el timonel argentino es justamente el comunicativo, si bien hay espacio para la convivencia, Holan aprovecha el termino de los entrenamientos para reforzar sus ideales en un conjunto que debutará oficialmente en el torneo Apertuira 2021 el próximo 24 de julio.

A unos les da una palmada, a otros les aplaude o regala una sonrisa, pero con todos busca tener un vinculo de comunicación que a la postre resulte fundamental en el entendimiento de los verdes.

Algunas ligeras instrucciones son las que brindó al colombiano Mosquera y a Ramiro quien cada vez ve más cercana su posibilidad de volver a defender la zaga esmeralda tras un par de torneos de ausencia.

Mientras que con el ‘Puma’ se mostró mayormente intenso quizás recordando alguno de sus momentos cuando se encontraron en Independiente de Argentina y es que de acuerdo al propio Gigliotti en el esquema de Holan encajará de una mejor manera.

Mi experiencia con Holan es muy buena, he jugado siempre de nueve, él no me había pedido cosas diferentes, por ahí con Nacho (Ambriz) me tocaba más salir y arrastrar más la marca, generando espacios para Ángel (Mena) pero con Ariel el nueve juega de nueve”, señaló Gigliotti apenas esta semana.