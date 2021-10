“Nuestra ilusión es calificar”: Ariel Holan

Luego de obtener el triunfo en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en donde el Club León derrotó por 1-0 a la Franja de Puebla, el estratega de los Esmeraldas, Ariel Holan, destacó sus intenciones y la de su plantel por clasificar de manera directa a liguilla.

El resultado para mi tiene un enorme valor, porque jugamos ante un gran equipo, es un rival durísimo y ahora de visitantes y después de haber perdido en un partido ante Pumas que no esperábamos perder, viniendo de hacer una gran tarea en Monterrey, hoy creo que en relación al juego, el equipo jugó muy bien y yo también le doy un valor enorme porque nos repusimos emocionalmente, es una prueba de carácter del equipo”.

En su mente no se encuentra otro objetivo más que el de clasificar: “Más allá de los resultados sabemos que hasta hoy matemáticamente los tres partidos que restan estaríamos dentro de los cuatro primeros, no quiero decir que vamos a ganar los tres partidos, pero mientras que dependa de nosotros vamos a poner toda la actitud, nos quedan tres partidos muy duros, lo bueno es que no hemos tenido lesionados hoy y tenemos una semana larga para trabajar”.

Y entonces, destacó:

Es nuestra ilusión calificar y estar dentro de los primeros cuatro del torneo”.

Ariel Holan, prefirió no hablar del arbitraje.

En cuanto al tanto de Víctor Dávila que terminó por ser anulado, reservó: “Sigo en la misma postura, no opinar del arbitraje, me parece que hay muchos programas periodísticos que pueden evaluar el arbitraje, en sí lo que sí me parece es que el que siempre tiene que decidir es el árbitro y si hay una jugada dudosa es el árbitro el que debe de tener la última palabra, pero prefiero no hacer un juicio de valor”.

Sabe perfectamente que punto tiene que mejorar en su equipo:

El desafío más grande que tenemos por delante es estabilizar nuestro rendimiento porque de ratos jugamos muy bien y a ratos no jugamos tan mal, pero cometemos errores que terminan pesando, y analizando la cantidad de puntos que deberíamos tener no cae en eso”.

Finalmente, señaló: “La eficacia es lo que tenemos que lograr y achicar esos márgenes de error yo creo que en casa hemos tenido rivales que se nos vienen a encerrar, pero nosotros abriendo con el gol primero ya se desmorona ese plan que traen ellos, pero lamentablemente el rival logró convertir y nos complicó, pero hay que achicar el margen de error nos va a hacer cada vez más competitivos”.

IP