‘Son el jugador 12, 13 o 15’, destaca Holan a afición de León en triunfo

León.- De semblante tranquilo pero contento por el pase a la gran final con el Club León, el estratega argentino, Ariel Holan, elogió el impulso que recibieron durante más de noventa minutos por parte de los aficionados de la Fiera.

En rueda de prensa tras el partido que logró ganarle a los Tigres de la UANL, Holan dijo

Al ser cuestionado si se sentía a la par de técnicos argentinos que han sabido llegar a una final en su primer torneo en el futbol mexicano, dijo: “Con el Zurdo (Miguel López) con Daniel (Pasarella) lo mismo es una persona que admiro mucho y durante toda mi adolescencia, y el Tolo (Miguel Gallego) no tengo el gusto de conocerlo pero también es un gran entrenador y gran futbolista de Argentina, yo soy más modesto hablando de tres personajes del futbol argentino yo solo puedo decir que estoy muy contento”.

Así analizó el cotejo: “El primer partido nos costó muchísimo tener la posesión de balón, no pudimos tener la eficacia de tener el balón lejos de la portería, hoy nosotros no dejamos jugar a Tigres, Tigres dividió sistemáticamente la pelota y nosotros ganamos en posesión”.

Y consideró: “Tigres no llegó nunca de manera concreta dominada, por el contrario nosotros hicimos muy buen partido en el dominio de balón, entraron en el complemento y pudieron aportarle mucho al equipo como el Chapo (Luis Montes) y Navarro (Fernando)”

Luego de que Miguel ‘Piojo’ Herrera declaró que el gol del triunfo ‘se lo habían festejado en el triunfo’, Holan explicó.

Pasó lo mismo en Tigres, cuando tienes el gol en el banco opuesto vienen a festejarlo y no creo que haya falta de respeto, simplemente fueron a festejar y hay que entender que fue la misma algarabía que tuvo Tigres en Monterrey, para nosotros es algo lógico hasta el arquero (Nahuel Guzmán) pasó a festejarnos el gol, así que yo no le doy importancia son cosas que no deben pasar pero pueden pasar”.