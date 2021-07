“Perdimos totalmente la línea y nos desordenamos”: Ariel Holan

Tras caer en su debut como director técnico del Club León por 4-0 ante Pachuca, Ariel Holan desmenuzó el funcionamiento de su equipo por lo que vio prudente dividir el accionar en el estadio Hidalgo en dos partes.

Para Holan previo al gol su equipo fue uno, pero luego de recibirlo aceptó lo peor: “Creo que hasta el gol a los 15 minutos del segundo tiempo había sido parejo con mejores condiciones de gol para nosotros que para Pachuca es mas previo al gol de Pachuca hay una jugada muy buena que pudo haber sido una jugada de gol del equipo (León) y a partir de ahí vinieron en dos minutos dos goles y fue otro partido, perdimos totalmente la línea de juego y nos desordenamos, no pudimos tener la rebeldía para ir a componer el marcador”.

El mal resultado lo dejó con un concepto en su mente y así lo expresó:

Yo creo que más de la primera parte, hasta antes del gol (primero) creo que fue un partido parejo con mayor posibilidad de abrirlo nosotros que Pachuca, pero luego tengo que decir, que la palabra es correcta es que me preocupa y hay que seguir trabajando porque se que es el primer partido del campeonato y me quedo con lo positivo que hicimos antes de ese primer gol”.

En cuanto a los cambios como el de Santiago Ormeño dijo: “El equipo intento jugar en todo el campo a veces lo hicimos bien o a veces regular pero para ser el inicio del campeonato creo que hicimos un partido bastante controlado, antes del gol habíamos intentado generar ocasiones de gol no sentía al equipo vulnerado y si veía que teníamos presionado al rival luego de los dos goles tuvimos momentos fatídicos nos afectó mucho y no pudimos volver al partido y no pude regresar al equipo con todo y los cambios”

Ángel Mena levantandose del terreno de juego.

Finalmente, consideró:

Tenemos mucho que mejorar y que trabajar, pienso que hoy el equipo fue muy pocas veces contragolpeado, tenemos que ser más contundentes después de tres cuartos de cancha.

León regresará a los trabajos de preparación, pensando en enfrentarse en la Jornada 2 del torneo Apertura 2021 a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio León.