Holan concentrado en la actualidad con León y no en rumores de salida

Sus objetivos inmediatos son pelear por Liguilla y avanzar en Concachampions, siendo esta competencia una de las que más lo mantiene ocupado. Para el estratega del Club León, Ariel Holan, los rumores que lo colocaron como timonel de la selección chilena prácticamente lo tienen sin cuidado.

En la más reciente rueda de prensa dada en las instalaciones del estadio León, el técnico sudamericano fue cuestionado sobre el tiempo en el que se ve dirigiendo al Club León, y así respondió:

Tenemos un diálogo permanente incluido, el día de hoy tanto con Jesús (Martínez Patiño) papá, como con Jesús hijo (Martínez Murguía), solamente hablamos de enfocarnos a lo que tenemos que hacer, yo todavía me veía en Independiente (de Argentina), imagínense, pero mírame ahora en León, en donde me ocupo de sacar el equipo o busco que el equipo tenga los mejores resultados, así es el futbol, nos preocupamos por lo que tenemos que hacer hoy en día”.

En ese sentido, Holan habló del próximo rival como es la Máquina Cementera de Cruz Azul, por lo que señaló: “Es un plantel duro, de jerarquía, nosotros nos acabamos de reunir hoy con todo el plantel, vamos a ver cómo están todos, pero de ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para tener al equipo lo más cercano al cien por ciento”.

Siendo un técnico estudioso, Holan desmenuzó la manera en la que cuidara su juego ante Cruz Azul el próximo lunes:

Cruz Azul es un equipo que se repliega muy bien, así ha salido campeón, contragolpeando, tiene muy buena pelota parada y el desafío nuestro es en la zona de construcción del juego es no tener errores no forzados no darle posibilidades sobre sus fortalezas, qué es el contragolpe y no quedar mal parados dándole la oportunidad a Cruz Azul de que sobre su mayor fortaleza nos pueda hacer daño”