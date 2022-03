¡Pide respeto! Holan exige valorar logros de la Fiera

Tras dos malos resultados ante Seattle Sounders y Tigres, la presente semana ha sido una de las más calientes en el seno del Club León en donde el estratega de la Fiera, Ariel Holan, envió un mensaje a la afición, pidiendo valorar lo conseguido en las más recientes campañas y no irse con análisis subjetivos sobre el funcionamiento de su equipo.

Lo anterior fue señalado previo al entrenamiento de este miércoles, mismo que significó ser el último de cara al choque ante Seattle Sounders por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Siempre estoy en el banquillo de los acusados, el año pasado llegamos un a final y la perdimos por penales y jugando internacional ganamos un campeonato, creo que hemos olvidado un poco lo que hicimos el semestre pasado, sin que eso represente que nos tiremos a dormir, pero realmente no hay un análisis objetivo de lo que ha pasado, no se analiza con la misma objetividad, no hablo de la prensa, hablo en general”.

En cuanto al intento de renuncia que propuso a la directiva Esmeralda, dijo:

Más allá de las versiones de la renuncia o no, tengo un contacto permanente diario con el presidente, vamos analizando lo que va sucediendo cada vez que jugamos, no es por los resultados, porque entiendo que esto es un juego y parte es que uno pueda ganar y el equipo si bien es cierto tuvo un funcionamiento regular en tres meses, considero que el balance sigue siendo positivo, pero tuvimos estos tres partidos en los que no jugamos en la manera que debemos jugar y considero que el principal responsable sigue siendo el entrenador,no me gustó el resultado,sino el cómo jugamos y debemos pensar en nuestro sistema de juego”