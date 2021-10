“Tuvimos seis situaciones claras de gol y no aprovechamos”: Ariel Holan

Con un sabor ‘amargo’, es como terminó Ariel Holan el duelo ante los Pumas de la UNAM, mismo que no pudo culminar con victoria por lo que tres nuevas unidades se escaparon de sus manos.

En conferencia de prensa posterior al duelo, el argentino señaló:

Creo que es uno de los partidos más fáciles de explicar, tuvimos campo y pelota, siempre con 50 metros a las espaldas (a Pumas) tuvimos seis situaciones claras de gol, Pumas pateó una vez al marco y anotó, más sencillo que eso imposible”.

Además, dijo preocupado: “Tuvimos la posesión y el control del juego y no pudimos concretar esas situaciones, son partidos cerrados, el rival viene y se encierra en su campo y si no anotamos primero, nos cuesta mucho”.

No piensa bajar los brazos: “Tenemos que seguir creciendo como equipo, mejorando, tener más situaciones de gol, tenemos que ser más precisos a la hora de definir. No es fácil ganar contra equipos que se repliegan”.

Aceptó no cambiará la esencia del equipo: “Nosotros tenemos una identidad, y no la vamos a cambiar, yo creo que es perseverancia, disciplina, paciencia es achicar el margen de error porque nos ha costado mucho en el semestre achicar ese margen de error y la responsabilidad es mía”-

Así resumió el duelo y lo que viene para León

Fotografía: Omar G. Ramírez.

Los dos goles de Pumas fueron resumidos de la siguiente manera: “El primer gol es una pelota que quedamos mal parados y el segundo viene después de una jugada en la que el equipo se desentendió, perdió foco y esos cinco minutos fueron fatales después de la situación de la jugada de Ormeño (Santiago), esos minutos hay que achicarlos”.

Entonces, aceptó: “Es u sabor amargo por no poder conseguir el triunfo, es amargo y hay q dar vuelta a la hoja y pensar en revancha el sábado”.

Y finalmente, señaló: “Lo que más me preocupa es la eficacia, en un mata-mata si no reducimos el margen de gol no podemos tener expectativas de pelear un campeonato”.