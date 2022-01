En Pachuca consideraron que León les puso el partido ‘cuesta arriba’

Para Darwin Quintana, auxiliar técnico de los Tuzos del Pachuca el partido ante el Club León resultó más complicado de lo esperado.

En rueda de prensa realizada tras el encuentro en el estadio León, el uruguayo señaló:

En cuanto al análisis del partido, dijo: "Los dejamos pensar, les dimos espacios, no hay excusas hoy fuimos superados, después de que nos quedamos con diez nos costó mucho”.

Y finalmente indicó:

No empezamos tan bien, ellos erraron un par de goles, después si mejoramos, corregimos y hoy no estuvimos precisos con la pelota, la agarrábamos y la perdíamos, hubo espacios para aprovechar y no lo hicimos, vamos a seguir corrigiendo y mejorando”.