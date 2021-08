“Vamos en camino a ser un equipo duro”: Ariel Holan

El director técnico del Club León, Ariel Holan confirmó que su equipo se encuentra cerca de ser uno de los mejor trabajados de la Liga Mx.

Tras la victoria en el estadio Corregidora ante los Gallos Blancos del Querétaro, el argentino destacó:

Creo que lentamente y a paso firme el equipo se está consolidándose como equipo, a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido y eso habla de la predisposición e inteligencia del plantel y creo que vamos por muy buen camino, vamos en camino de ser un equipo duro para cualquier rival, esa es nuestra idea y objetivo, vamos reduciendo nuestro margen de error”.

En cuanto a la importancia de volver a hacerse de tres puntos en su bolsa, dijo: “Para mí, es un triunfo muy importante por la intensidad con la que el rival juega, sabíamos que iba a ser un partido muy complejo que por suerte pudimos sacar adelante, tuvimos verticalidad, seguimos en la búsqueda de tener posesión y verticalidad y en un balance total creo que fuimos sólidos y creo que pudimos haber definido antes el partido”.

Palomita a los jugadores que llegaron de Selección Mexicana

Específicamente de Rodolfo Cota y Osvaldo Rodríguez, dijo: “Hicieron un esfuerzo muy grande porque en mayo junio, julio y en agosto, prácticamente tuvieron muy pocos minutos futbol, es muy importante para los futbolistas no solo entrenar si no también jugar, los dos lo hicieron muy bien al venir no con muchos minutos juego, los note muy asertivos sobre todo Rodolfo (Cota) hoy”.

Finalmente, de cara al enfrentamiento ante el Sporting Kansas por la Leagues Cup, dijo:

Estamos tratando de ir buscando al que mejor está, el equipo que necesitamos que se sumen minutos porque realmente tomando en cuenta como fue nuestra pretemporada tenemos pocos minutos de muchos futbolistas, pero vamos partido a partido valorando el esfuerzo que hacen en cada entrenamiento y elegiremos a los que consideremos estén mejor para afrontar los próximos partidos”.

León se mentaliza en medirse a Mazatlán y el Sporting Kansas City en una semana corta de preparación.

