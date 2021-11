León.- A las puertas de su primera liguilla en el futbol mexicano, Ariel Holan tiene algo seguro: será el entrenador del León el próximo año, pase lo que pase en los cuartos de final del actual Apertura 2021.

En entrevista con SoyFiera, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, se dice satisfecho con el primer semestre de Holan como director técnico de la Fiera.

Estoy satisfecho con lo que ha sido el torneo de liga y acabamos de ganar el primer trofeo internacional del equipo (la Leagues Cup)”.

Tradicionalmente, Grupo Pachuca tiene paciencia con sus entrenadores, sin cortar procesos por sólo un mal resultado. De hecho, añade Jesús Martínez, lo ideal sería trabajar con entrenadores que duraran varios años en un club.

Ariel tiene cuatro meses en León y tiene al equipo entre los cuatro mejores, ya ganamos un torneo internacional y hemos crecido futbolísticamente, hemos crecido en este proyecto que se cambió hace poco y vamos bien”.

El directivo, quien justo este viernes cumple 11 años al frente de la Fiera, respalda a Holan y promete un León protagonista en la Liguilla.

Siempre hemos querido tener proyectos de varios años, así ha sido con León y más hoy que tenemos en Ariel a un persona de trabajo y de futbol. Es lo que hablé con él desde que llegó, que esto no es de un resultado, sino de confiar en procesos”.

Sin preocupación porque León no sea favorito

Como tercer lugar del Apertura 2021, León espera rival para los cuartos de final. Su contrincante saldrá de la ronda de repesca que ocho equipos jugarán este fin de semana.

Rumbo a esa Liguilla, Jesús Martínez aclara que no le quita el sueño que no se ponga al León como favorito.

“La verdad que no nos interesa… cuando fuimos favoritos (en 2019), perdimos la final, así que no nos importa que nos pongan o no como favoritos, porque lo seguro es que León siempre está ahí y gana aunque no lo consideren”.