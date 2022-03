Pronostica Holan que la Fiera calificará dentro de los cuatro primeros

Sabiendo que aún faltan nueve partidos por disputar en el torneo Clausura 2022, el estratega de la Fiera, Ariel Holan reconoció que ve a su equipo clasificado nuevamente a liguilla, incluso pronosticando quedar dentro de los primeros lugares de la tabla.

Previo a su salida a Ciudad Juárez, Holan explicó:

A pesar de ver al León en la llamada ‘Fiesta Grande’, se dijo consciente de las exigencias que tanto Concachampions como Liga Mx, dan:

Obligados o no, no es fácil jugar Copa y Campeonato, en ningún país, entonces eso significa que tenemos muchos viajes, viajes largos, no es como en Europa que estas a 40 minutos de cualquier capital en avión, acá para ir a Seattle el equipo tuvo que hacer el esfuerzo de poner un charter y hacer 5 horas de viaje y vamos a dormir de regreso en el avión y el cansancio se va a acumulando”.