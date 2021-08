Holan y el ‘Patrón’ Fernández, desean pronta recuperación a ‘Chapo´Montes

Previo a su salida a la capital queretana, Ariel Holan y Omar Rodríguez hablaron del ‘duro golpe’ que significa la baja por lesión de Luis ‘Chapo’ Montes en el once titular del Club León.

Holan, director técnico de los Esmeraldas, destacó: “Chapo es un jugador muy importante para nosotros, no solo por la experiencia que tiene, si no por el roll que desempeña dentro del terreno de juego, la realidad es la realidad, acá lo bueno es que regresó Santiago (Colombatto), Rodolfo (Cota), Osvaldo (Rodríguez) y bueno por primera vez desde estoy acá (dos meses) estoy muy cerca de tener el plantel completo, ahora me falta Chapo”.

Y lamentó:

Ese tipo de lesiones no se pueden evitar, rescatar el temperamento de este tipo de jugadores que quieren estar siempre, pero bueno son cosas del futbol y la verdad una pena”

No ocultó que la ausencia de Montes es una de las que más le preocupan y ocupan: “No quiero ponerlo de excusa, pero la verdad esto del Chapo es un contratiempo importante además se sopesa con tener a varios futbolistas en nivel selección, lo que pasa es que no todos los futbolistas tuvieron la misma cantidad de minutos de juego, no nos olvidemos que el equipo terminó su última competencia en mayo”.

El ‘Patrón’ sabe que puede suplirlo

Ante la baja de Montes, Omar ‘Patrón’ Fernández habló de las posibilidades que se plantean para poder tomar su lugar: “Vamos a tratar de ver que plantea el Profe (Holan), todavía no ha dicho nada, pero seguro el jugador que supla a Chapito será importante”.

Montes en el inicio del torneo A2021.

Finalmente dijo:

Todos sabemos lo que es el ‘Chapito’ Montes así que esperemos que ojalá se recupere pronto y el jugador que lo supla tiene que dar lo mejor de ‘el”.

Tras la última práctica registrada este miércoles, los jugadores partieron desde el Estadio León pasadas las seis de la tarde para sostener el duelo de la jornada 3 ante Gallos Blancos de Querétaro este jueves en punto de las 21 horas.

