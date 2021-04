Con Independiente de Avellaneda, Emmanuel Gigliotti y Ariel Holan tocaron la gloria.

Emmanuel Giglgiotti, centro delantero argentino, fue figura y goleador de aquel Independiente que ganó la Copa Sudamericana en 2017. Holan era su técnico, un personaje muy cercano a la plantilla y con quien El Puma tenía una gran relación.

Pero algo pasó y en 2019, Gigliotti dejó Independiente para jugar con el Toluca de México.

“Mi salida de Independiente fue rara, a los hinchas los amo y los voy a extrañar", declaró Giglliotti en enero de 2019, poco antes de viajar a México para fichar con los Diablos.

A su salida, se rumoró un enfrentamiento con Holan e incluso se habló de que llegaron a los golpes, pero hace poco Gigliotti aclaró que no hubo una pelea a puñetazos, aunque sí que terminaron “fríos”.

En otra entrevista, Gigliotti confirmó su difícil relación con el técnico que hoy se presenta como la opción para dirigir al León cuando Nacho Ambriz termine su contrato.

“Estaba cansado de que siempre me pusieran como transferible. No va a ser la primera ni la última vez que un técnico no me quiera. No es que no tenía ganas de pelearla, es que ya no tenía ganas de estar donde no querían que esté. No me quedé con nada guardado”.