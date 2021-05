¿Porqué salió Ariel Holan de Santos de Brasil?

Ariel Holan fue recientemente presentado como director técnico del Club León, pero previo a su llegada a la Liga Mx, el estratega argentino dirigió a Santos de Brasil, equipo al que sorprendió con su prematura salida con tan solo 12 encuentros dirigidos.

"De común acuerdo se aceptó la decisión. No era lo que queríamos porque Ariel llegó con un contrato por tres años. Es una persona íntegra, trabajadora al extremo y con un excelente conocimiento del fútbol", señaló Andrés Rueda, presidente de Santos de Brasil al confirmarse la salida del argentino.

Los números

Yeferson Soteldo lamentando una derrota con el Santos de Holan.

De los 12 encuentros dirigidos con el ‘Peixe’, Holan cosechó cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, siendo su último resultado el del pasado 25 de abril cuando Santos cayó ante Corinthians por 2-0, teniendo en puerta el enfrentamiento ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, mismo que la directiva optó por que ya no lo dirigiera.

Malos términos con ‘torcida’ de Santos

'Torcida Jovem' una de las de mayor peso en Santos.

La derrota ante el ‘Timao’ y el que finalmente la directiva de Santos determinara que no dirigiera el partido ante Boca, colmó la paciencia de los seguidores santistas, quienes no dudaron en mostrar su enfado a través de redes sociales. Previamente y con los resultados poco favorecedores la ‘torcida’ brasileña no estaba del todo contenta con el desempeño del argentino.

Buscaba cambios en el equipo

Tras la salida de Holan, Santos comenzó a ganar y eliminó a Boca de la Libertadores.

En su breve paso por Santos, Holan fue criticado por hacer cambios en la formación titular del ‘Peixe’, de hecho en su último partido ante Corinthians echó mano de mayoría de suplentes, por lo que la prensa local y aficionados lo señalaron como el principal culpable de la derrota.

En pleno desarrollo del torneo se sabe que Holan habría pedido algunos refuerzos para el equipo, mismos que la directiva no autorizó, por lo que esta situación habría hecho dar un paso al costado.

Será momento de que Holan pruebe suerte en el futbol mexicano y vea que tanto puede dar con el Club León durante el próximo torneo Apertura 2021.