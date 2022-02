¿Qué le sobra y que le falta a la Fiera? Los expertos opinan

El Club León retomó el camino de las victorias, sin embargo, aún presenta algunos detalles por mejorar y es que los dirigidos por Ariel Holan aún siguen dejando dudas en cuanto a lo mostrado dentro del terreno de juego.

SoyFiera consultó la opinión de dos de nuestros expertos, quienes desmenuzan lo visto recientemente tanto en Liga Mx como en Concachampions por la Fiera.

Luis Miguel Guerrero

Conforme han avanzado las fechas, Ariel Holan ha intentado plasmar su estilo en el conjunto esmeralda. Y aunque los resultados y los números lo respaldan, lo que hemos visto sobre el terreno de juego sigue dejando muchas dudas.

Entre lo plenamente identificable en la forma de jugar del León actual, destaca la intención de siempre salir con balón dominado desde zona de seguridad, cosa que ha creado más peligros que aciertos. Por otro lado, atrás ha quedado el estilo de toque elaborado en el medio campo, característico de la "Era Ambriz", intentando ahora ser más vertical y atacar por los costados. Indudablemente, la falta de un centro delantero fijo ha sido el sello principal del estilo del argentino, y esto se ha visto reflejado en la poca cantidad de anotaciones que el León suma hasta el momento. Holan sorprendió en el encuentro ante Chivas tratando de jugar al contragolpe, aún cuando claramente el equipo esmeralda no cuenta con elementos que puedan explotar ese recurso.

¿Hasta dónde le alcanzará con esa forma de jugar al León?

León busca mejorar en su funcionamiento.

Es difícil en este momento adivinar hasta dónde puede llegar el León en el presente torneo, ya que no debemos olvidar la falta de pretemporada y las lesiones de varios jugadores. Además, en un torneo tan irregular como el mexicano, las cosas cambian constantemente.

Ariel Holan aún tiene el respaldo de lo conseguido el torneo anterior (la Leagues Cup y el subcampeonato), pero si el equipo no consigue la Concachampions, su continuidad en el banquillo leonés podría verse seriamente afectada.

Gerardo Lugo

Me gustaba esa forma en la que el equipo se hacía dueño del partido, hilando jugadas verticales y haciendo sufrir al rival, que lo que más hacía era corretear tras la pelota.

Se notaba una intencionalidad en cada toque y el grueso del once esmeralda jugaba compacto en la cancha enemiga.

Había una previsión de movimientos entre líneas, tan es así que a nadie se le hacía exagerado hablar de un ‘tiki taka’ leonés.

Hoy el equipo se ve partido, alejado entre sus jugadores, sin una fuerza en el ataque. Si bien ha habido genialidades que han provocado goles, estas son esporádicas.

Poco a poco se fue perdiendo ese dominio en la tenencia de la pelota. Además, el equipo no puede tener tantos lapsos de sufrimiento a la defensiva.

Claro que se puede catalizar el estilo futbolístico del equipo. Si tienes a media docena de jugadores que son considerados a selección, habla que en la Fiera hay calidad, incluso, en jugadores jóvenes como Fidel Ambriz.

Existe la sensación que la calidad de hoy está opacada por la incomodidad de los Esmeraldas por el sistema de juego, por el ritmo que impone el mismo sistema.

En el torneo pasado, cuando Holan soltó un tanto la rienda y permitió a sus jugadores plasmar sus cualidades en conjunto, en el León hubo un ascenso en la pelea que ofreció en el torneo.

¿Hasta dónde le alcanzará con esa forma de jugar al León?

Habrá un momento en donde León tenga que emplearse.

En lo local, hay equipos que ya muestran una forma definida de juego, contundencia y una sintonía en sus líneas.

En lo internacional, ya no habrá más Guastatoya, vendrán los de la MLS o clubes más hechos y aguerridos.

El León no puede sufrir como sufrió contra Chivas. No puede verse tan dadivoso como en la vuelta ante los guatemaltecos. Ya no más. Llegará un momento en el que el acelerador se deba meter a fondo y tal vez el combustible no sea el suficiente y necesario.

IP