El partido entre León y Querétaro de este sábado parece no será uno más, al menos así lo deja entre ver el contexto que abraza a la institución esmeralda.

Desde que se presentó el calendario del torneo Guardianes 2021 para el Club León, quizás uno de los partidos que menos llamaban la atención era justamente el programado para la Jornada 17 cuando los Gallos Blancos del Querétaro se midieran a la Fiera, pero el actual contexto puede presentar un panorama muy diferente.

Al confirmarse la próxima salida de Ignacio Ambriz del León, muchas dudas aparecieron en la afición esmeralda, algunos lo consideraron una sorpresiva medida, mientras que otros comenzaron a imaginarse quien sería el nuevo domador, por lo que el partido de este sábado cuenta con las características necesarias para no ser uno más.

En primer lugar, la Fiera viene de un doloroso descalabro ante Mazatlán, por lo que en teoría el apoyo de la afición (como siempre) será importante sobre todo con la intención de que León vuelva a conseguir tres puntos, mismos que le permitirían soñar con la posibilidad de clasificarse directo a liguilla.

En segundo lugar, la división de opiniones es otro de los panoramas que pudiera aparecer, con la tradicional rechifla quizás al momento de que Nacho salga al terreno de juego o bien con una tremenda ovación, ya que a final de cuentas gracias a él la Fiera es el actual jerarca del futbol mexicano.

Fueron varias etapas las que protagonizó Nacho Ambriz desde su llegada a la Fiera a finales de 2018, en un inicio la afición esmeralda no aceptó del todo bien su llegada, situación que incluso hace unos días recordó el propio Raúl Orvañanos en entrevista para Soy Fiera.

“Recuerdo que al principio le fue muy difícil, la gente no lo quería y lo ratificaron, luego vinieron buenos tiempos, yo me quedó con aquel momento cuando ganan los 12 partidos en forma consecutiva, a ese León no le ganaba nadie”.