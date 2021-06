“Campeonato con León llevó a Ambriz al Huesca”: Prensa española

Luego de dirigir al Club León, Nacho Ambriz se convirtió en el nuevo director técnico del Huesca en la Segunda División de España, reto que podría significar un antes y un después en su carrera deportiva.

En entrevista para Soy Fiera, el periodista deportivo José Gil de Radio Huesca de la Cadena SER, destacó que uno de los factores que ayudaron a llevarlo al futbol español fue el campeonato obtenido con los ‘Esmeraldas’ el pasado diciembre. Además, habló de muchos más detalles en lo que le espera a lo largo de su nueva aventura en el futbol español.

¿Cómo tomó la afición del Huesca la llegada de Nacho Ambriz?

“Por un lado, la afición se ha mostrado expectante a la llegada de Nacho Ambriz, sobre todo porque para parte de la misma se trata de una incógnita al no haber gozado de experiencia como primer entrenador en el fútbol europeo. El aficionado medio tiene ganas de ver cómo trabaja su nuevo técnico, con la esperanza por supuesto de que no sea un mal experimento en una liga tan larga e igualada como la segunda división española.”

¿Qué tanto se sabe de Nacho Ambriz en España?

Específicamente del Club León ¿Consideras fue factor para llevarlo a España?

Siendo un periodista cercano al Huesca ¿Cuál fue el factor que consideras más llamó la atención a la directiva del Huesca para contratarlo?

Imagino que lo que más ha llamado la atención dentro del club es su estilo vistoso y ofensivo, en busca de una continuidad de lo que consiguió Míchel, último entrenador que logró ascender al Huesca a Primera División. Ser campeón de liga, sea de cual sea, no lo consigue cualquiera, y eso también es un punto de atención que seguro ha llamado la atención. Lógicamente, su manejo y control de vestuarios, que en un equipo como el Huesca no debería suponerle ningún tipo de problema.”

¿Podría ser el Huesca un club de proyección para que Nacho de un salto a algún otro equipo español, incluso de Primera División?

Sin lugar a dudas. Es más, me atrevería a decir que el salto a Primera División podría darlo con la SD Huesca si hace un buen trabajo. Si nada cambia, pronto se dará cuenta de que la entidad a la que llega es un lugar en el que no hay imposiciones ni dificultades ilógicas para trabajar. Por supuesto, el trabajo deberá ir de la mano, pero el Huesca ya tiene una estructura lo suficientemente importante como para que sea la oportunidad de llegar a la élite para Ambriz. Hablamos de un club en el que la exigencia ha aumentado considerablemente, pero no tanto la presión. Ambriz aterriza en un club que no toma decisiones en caliente, que mantiene la tranquilidad necesaria para alcanzar los objetivos deseados.”