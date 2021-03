‘Chiquimarco’ reitera penal en contra; ‘Échale más ganas a ser objetivo’, le responde ‘Kikin’

León.- Debido al penal en contra a Club León en el partido ante Rayados, el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquimarco’ señaló que sí estuvo correcta la marcación de Luis Enrique Santander, pero Francisco ‘Kikin’ Fonseca le pidió a su compañero echarle más ganas a su objetividad.

‘Chiquimarco’ aseguró que Luis Enrique Santander mostró evidente mejoría, por lo que le felicitó, a lo que ‘Kikin’ Fonseca le preguntó si realmente fue penal en contra de León.

Querido amigo Kikin. En mi opinión Tesillo vs Ake Loba por la pugna para ganar la posición en la disputa del balón existe un forcejeo, pero Tesillo pone una zancadilla imprudente y con gran oficio, Ake Loba ganó la decisión arbitral a su favor”, escribió ‘Chiquimarco’, respondiendo a ‘Kikin’.

Por su parte, Fonseca le pidió al ex árbitro no defender al gremio, porque ya no es silbante en Liga Mx.

Soy e intento ser objetivo”, respondió Rodríguez. “Pues échale más ganitas por fis, abrazo”, replicó ‘Kikin’.

Al minuto 77’, en el partido entre Rayados y Club León, Ake Loba peleó por el balón con William Tesillo y el jugador de Monterrey cayó en el área, por lo que el árbitro Luis Enrique Santander marcó pena máxima que anotó Rogelio Funes Mori para empatar el duelo a un gol.

Ante la decisión, ‘Kikin’ Fonseca, así como David Faitelson y Marco Cancino señalaron que no era penal en contra de la Fiera.