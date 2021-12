“En su casa, León juega muy bien, pueden hacer pesarla”: Claudio Suárez

Previo al choque entre el Club León y los Tigres de la UANL, el exjugador y seleccionado nacional, Claudio Suárez, reconoció las fortalezas con las que la Fiera puede dar un buen partido ante los de la ‘U’.

En entrevista para Soy Fiera, ‘El Emperador’, señaló:

León es un equipo que sabe jugar Liguillas, con Ambriz (Ignacio) supo llegar a finales y ganar una de ellas hace un año, es un equipo que tiene las bases para ser campeón y aunque Tigres tiene ventaja, nada más es de un gol, en León, el León juega bien, tendremos un buen partido”

Suárez durante la Copa Confederaciones de 1999 en el estadio Azteca.

Como uno de los mejores defensores que ha tenido el futbol mexicano, incluso siendo mundialista por el ‘Tri’, dio su opinión sobre la zaga Esmeralda: “Me gusta el trabajo que está realizando Osvaldo Rodríguez, que ha sido incluso llamado ya a selección, Mosquera (Andrés) me gusta más cómo se desempeña en el centro, pero es que ahí tienen a otro buen jugador que es Tesillo (William), será cuestión de que afinen algunos detalles, pero León suele jugar muy bien en su casa”.

La clave para ganarle a Tigres

Cuestionado sobre lo que la Fiera necesita para pegarle a los Tigres y dejarlos en el camino, dijo:

Será muy importante quitarle el balón a Tigres, en su casa León lo puede hacer, juegan muy bien, no será fácil porque Miguel Herrera esta haciendo un muy buen trabajo con su equipo y por eso se espera un gran partido, pero León tiene jugadores de mucha calidad que te pueden definir en cualquier momento”.

Finalmente no se olvidó de los recuerdos que tuvo cuando se midió al León: “Muchos recuerdos, siempre fue complicado ir a jugar a León, tengo muchos recuerdos de cuando fui o me les enfrente, con Pumas, con Chivas, con Tigres, la verdad es una plaza que pesa, recuerdo que tuvieron momentos complicados, pero ahora la verdad me da mucho gusto que Grupo Pachuca los haya hecho regresar a donde se merecían como un equipo ganador” .

Este sábado en punto de las 21 horas, León y Tigres buscarán el pase a la final por el torneo Apertura 2021 de la Liga Mx.

IP