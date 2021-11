“Entender que existen los seres humanos”: Cristante responde a Holan, sobre el arbitraje

Luego de que Ariel Holan, entrenador del Club León, habló sobre el arbitraje en el duelo entre la Fiera y los Diablos Rojos del Toluca, el estratega de los choriceros, Hernán Cristante, respondió:

Entender que existen los seres humanos, hay que cerrar esa asignatura de que hay mala intención, si podemos trabajar eso podemos corregir muchos problemas, no tiene por qué haber problemas, si no respetamos a los jugadores o a la gente, estamos muy mal, es su apreciación, pero no tenemos que mirar eso, tenemos que ser más profesionales, más analíticos”.