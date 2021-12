La Fiera se medirá al Guastatoya en Concachampions

Luego del sorteo realizado la tarde de este miércoles en Miami, Florida, el Deportivo Guastatoya de Guatemala será el rival del Club León en la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El exportero del Club América, Moisés Muñoz, fue el encargado de sacar a los diferentes equipos de sus respectivos bombos para finalmente dar a conocer los choques que se vivirán en la fase de Octavos de Final.

La Fiera fue colocada originalmente en el bombo 1, en donde originalmente también aparecían escuadras como: FC Montreal, Toronto FC (CAN), Colorado Rapids (EU), Cruz Azul (MEX), New England Revolution (EU), Pumas UNAM (MEX), Seattle Sounders FC (EU) y New York City FC (EU).

Una vez mezcladas las esferas, ‘Moi’ se encargó de dar a conocer que los ‘Panzas Verdes’ chocarán ante el actual noveno lugar de la liga guatemalteca.

¿Cuándo se producirá el duelo?

La ida de los octavos de final se realizará entre el día 15 y el 17 de febrero. La vuelta se llevará a cabo una semana después, es decir, el 22 y el 24 del segundo mes del año. En cuanto a los cuartos de final, estos se jugarán del 8 al 10 de marzo (ida) y del 15 al 17 del mismo mes (vuelta); las semifinales del 5 al 7 de abril (ida) y del 12 al 14 (vuelta) y la final será entre el 26 y 28 de abril (ida), dejando la vuelta entre el 3 y el 5 de mayo.

El rival

Luis Ángel Landín.

El Guastatoya ha sido tres veces campeón de la Liga Nacional de Guatemala (Clausura y Apertura 2018 y Apertura 2020).

Los conocidos como ‘Pecho Amarillos’, fueron fundados apenas en el 2015 y juegan sus partidos de local en el estadio David Cordón, con capacidad para 3100 aficionados.

Dentro de sus filas milita el jugador mexicano de 38 años, Luis Ángel Landín quien ha marcado en tres ocasiones en la presente temporada del futbol chapín.

