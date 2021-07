Descarta Ariel Holan llegada de algún refuerzo a la Fiera

Para el estratega argentino, Ariel Holan la llegada de un posible nuevo refuerzo al Club León prácticamente se encuentra descartada por lo que, a pesar de la salida de elementos como Joel Campbell o Nicolás Sosa, se mantendrán con la misma plantilla.

Tras el breve entrenamiento realizado este jueves por la mañana (frenado por la lluvia), Holan aseguró:

Tenemos alternativas en ese puesto a pesar de que Joel (Campbell) es un jugador importante, dijimos al inicio de los entrenamientos que los refuerzos tenían que ser muy puntuales, pero todo indica que el equipo está cerrado”.

En cuanto al balance que ha comenzado a tener en esta pretemporada, dijo: “En estos partidos amistosos sacamos diversas alternativas de técnicas conceptuales creo que sacamos un balance muy positivo porque con la exigencia que comenzamos a tener es mejor que algunos errores se presenten ahora que nos da oportunidad de corregir y de crecer como equipo a que cuando empecemos a competir”.

Y tal cual como lo señaló anteriormente, reafirmó: “Para mí, los primeros partidos (pretemporada) tiene un valor de casi de cero, pero sí contribuyen a mejorar y corregir el error”.

Trabaja contra el estrés

Uno de los detalles que más han llamado la atención durante los más recientes entrenamientos es que Holan gusta de platicar por largos lapsos con sus jugadores, por ello y a pregunta expresa de Soy Fiera, explicó qué es lo que comenta con muchos de ellos:

Después de regresar de un receso comúnmente se genera incomodidad porque cuando un entrenador cambia y viene otro que tiene una idea similar o matices diferentes entonces puede existir una sobrecarga conceptual y eso a veces pesa”.

Fotografía: Omar G. Ramírez.

Y agregó: “Los jugadores pueden tener no solo fatiga física en este arranque si no también mental, entonces uno como entrenador trata de trabajar con ellos todas esas cargas sobre todo la cognitiva para que no se sobrepase y no empiecen a sentir agobio y eso es lo que trato de hacer a través de la plática”, concluyó.

León recibirá este sábado al Atlético de San Luis y con ello cerrarán su preparación de cara al duelo de Campeón de Campeones y el arranque de la Liga Mx.

IP