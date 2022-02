“Hay que trabajar duro”: Holan consciente en corregir errores

Ariel Holan, estratega del Club León, desmenuzó el accionar de su equipo tras la más reciente derrota sufrida ante Pumas.

El técnico argentino, comenzó diciendo:

Estamos en un momento que a veces pasa en el futbol, que cuando te equivocas en defensa el rival factura y cuando el rival se equivoca, uno las pega en el palo. Nos está faltando mejorar en contundencia, tenemos que mejorar y también el sistema defensivo, creo yo que cuando ajustemos eso vamos a volver rápidamente a tener los puntos que tenemos que tener para entrar a Liguilla y tener una Concachampions como la que estamos soñando”.

En cuanto a la jugada del segundo gol universitario, misma que generó polémica por aparentemente no ser válida, señaló: “No puedo aseverar que no fue falta, pero desde el ángulo que estoy yo no la pude ver bien, pero bueno de ir ganando pasamos en minutos a perderlo, luego de tener un buen primer tiempo donde nosotros dominamos”.

El partido mutó

Ariel Holan en rueda de prensa.

Para Holan el partido se modificó tras la expulsión de Martínez en el segundo tiempo, así lo explicó:

Cuando Fede (Martínez) se va expulsado empieza otro partido, ahí creo yo que tratamos de hacer lo que era lógico, nos replegamos con dos líneas de cuatro, tuvimos un contragolpe muy claro, también Pumas tuvo alguna, pero en este balance estamos parejos, obviamente con un futbolista menos nos costaba hilvanar el juego, pero aun así creo que pudimos ganarlo pese a jugar con diez.”

Finalmente y pese a sumar dos derrotas consecutivas, señaló: “Estuviera muy preocupado si no viera que el equipo no tuviera consistencia, pero estamos fallando en detalles que están haciendo que nos quedemos sin nada, así que hay que trabajar duro y vamos a salir de esto”.

Y finalmente, resaltó:

Nos pone tristes, enojados, incómodos, pero esto pasa en el futbol, tenemos que ser muy fuertes, sabemos que esta es la línea, pero tenemos que corregir muchos detalles”.

Ahora la Fiera viajará a Guatemala para medirse el miércoles por la tarde a Guastatoya en el debut de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Tesillo fuera

William Tesillo.

No menos importante resultó su declaración referente a la ausencia en el partido por parte del colombiano William Tesillo, de quien confirmó no pudo estar debido a que resultó contagiado de “Covid o Influenza”, por lo que es duda para el duelo ante Guastatoya, con mayores posibilidades de no ver acción.

