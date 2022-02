El exFiera ‘Chispa’ Velarde quiere romper malas estadísticas de Pumas ante León

Para Efraín ‘Chispa’ Velarde, el medirse al Club León, es una gran posibilidad de poder sacar diversas estadísticas que marchan en contra de los Pumas, por lo que el domingo espera dar con un buen resultado.

El exjugador del León ve como una ventana de oportunidades el juego ante la Fiera, señalando:

Estamos enfocados a regresar a la senda del triunfo en nuestra casa, con nuestra gente, la estadística que tengamos en contra no es algo que nos debe de preocupar”

Al igual que los Verdes, los del Pedregal tendrán que hacer frente a la Liga de Campeones de la Concacaf, explicando: “Ya es algo que teníamos en mente desde que inicio el torneo, será muy desgastante, a nosotros nos tocará ir, regresar, hacer frente al torneo local, se vienen muchos viajes, más entrenamientos y será difícil, pero nos estamos preparando mentalmente para ello y tenemos que apostar por los dos torneos”.

Tras ser uno de los varios casos positivos de Covid que se han presentado en el plantel universitario, el ‘Chispa’ explicó lo complicado que ha sido hacer frente a los contagios y la recuperación tanto de él como de sus compañeros:

Creo que todos hemos pasado por esta etapa, a muchos nos quedan algunas secuelas, que de alguna u otra manera tu rendimiento no es el mismo, sobre todo en lo personal a mí me pasó en los primeros días, me cuesta trabajo volver a tener el mismo ritmo de juego, pero creo que si hay un común denominador en donde tu juego se ve afectado”.