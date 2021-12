¡Brilló con el Tri! El gol de ‘Osvi’ contra Ecuador está nominado al mejor del año

En poco tiempo pero con merecimientos, Osvaldo Rodríguez se convirtió en una de las más gratas revelaciones de la Selección Mexicana en este 2021. El zaguero del Club León tuvo minutos y además anotó un gran gol contra Ecuador, el cual está nominado al ‘Gol del Año’ del Tri.

De 25 años, ‘Osvi’ se convirtió este año en el debut número 22 de Gerardo Martino y tuvo participación en siete de los duelos que protagonizó el combinado azteca. Su desempeño llamó la atención en varios de estos duelos pero contra Ecuador destacó aún más.

El Tri se midió al cuadro sudamericano en el Bank of America Stadium de Estados Unidos, el partido no era oficial y el resultado caló en el equipo de Martino, pero el golazo de Rodríguez no se lo quita nadie.

Corría el minuto 59’ y el marcador estaba 2-1 a favor de los ecuatorianos, Roberto Alvarado quedó mano a mano con el arquero pero éste contuvo su disparo y el balón salió rebotado a los linderos del área grande.

Ahí se lo encontró ‘Osvi’ que ni siquiera lo pensó, prendió el balón de zurda y lo colocó justo en el ángulo para conseguir, en ese momento, el empate parcial que le daba cierta tranquilidad al ‘Tata’.

Y aunque la anotación no evitó la derrota, sí quedó en la memoria del jugador de La Fiera y también en la de la Selección, que lo contempló como uno de los tres mejores goles del 2021.

Junto al de Rodríguez también está el gol de Katty Martínez en un amistoso contra Costa Rica, y el de Jonathan Dos Santos en la Copa Oro contra Honduras, goles por los que la afición puede votar para definir el mejor gol del Tri en este año.

Hasta ahora, el gol de Martínez es el que está mejor posicionado, esto con más de 30 mil ‘me gusta’, en la página de la Selección Mexicana: www.miseleccion.mx. Le sigue el de Dos Santos y por último el de ‘Osvi’.