Aprobaría gobernador remodelar el Nou Camp: ‘No vaya a pasar como con Chivas’

La decisión de remodelar el Estadio Nou Camp o construir uno nuevo quedará sólo en manos del Grupo Pachuca, señaló Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

El funcionario señaló que como los dueños son unos particulares, ellos deben decidir el futuro del Nou Camp, al igual que los terrenos que compraron para un posible Nuevo Estadio León y que han ido pagando puntualmente.

“Nos los está pagando Grupo Pachuca (los terrenos) y no se ha atrasado, los ha estado pagando. En el caso (del Nou Camp), ahí son los dueños Grupo Pachuca, lo que hay que revisar es qué proyecto harían ahí, si es que lo usarían para hacer un nuevo estadio o harían otro proyecto deportivo”, dijo.

Mencionó que Grupo Pachuca aunque tiene La Esmeralda como nueva casa club, tiene muchos proyectos a futuro, como complejos deportivos y demás.

“Hay que esperar para ver qué sucede, pero el estadio de León como tal ya es de un particular que es Grupo Pachuca y si leí la nota que van a invertirle, ojalá, porque es muy céntrica esa ubicación, no vaya a pasar como a las Chivas que el Jalisco se llenaba, lo sacaron (al equipo) y (el actual Akron) les quedó muy lejos a la gente, porque los estadios los llenan, no los de los palcos, los llena el pueblo que llega a pie a bicicleta, en camión”, dijo.