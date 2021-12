¡Ahora le toca a la Fiera! Las razones para remontar a Tigres

Luego de un complicado partido en la cancha del estadio Universitario en donde el Club León terminó por verse superado ante la propuesta de los Tigres de Miguel ‘Piojo’ Herrera, Soy Fiera consultó a los expertos quienes opinaron sobre las razones y posibilidades que los dirigidos por Ariel Holan tienen para buscar colocarse en una nueva final.

Para el periodista y comentarista deportivo Omar Oseguera, es necesario que la Fiera de con un cambio total, si es que aspira a avanzar: “León tiene que hacer un partido completamente distinto, no es que haya salido a defenderse, si no que Tigres lo obligó a defenderse, así que ahí la capacidad de Ariel Holan tiene que relucir para intentar equilibrar en estrategias porque quedó claro que la de Miguel Herrera superó a la del argentino.”

Además, indicó: “Ormeño no está en su mejor nivel y León tiene que regresar al dibujo táctico que más resultados le dio, que fue con Mena (Ángel), Dávila (Víctor) y Meneses (Jean) y tres hombres en media cancha con Colombatto (Santiago), Iván Rodríguez y Omar Fernández.”

Y subrayó:

León depende mucho de Ángel Mena, porque si el ecuatoriano no está fino no hay un goleador, depende mucho de que otra vez Rodolfo Cota salga en una gran noche y finalmente, aunque se hable de que en el futbol todos son iguales, con André Pierre Gignac hay que incomodarlo, hay que hacerle doble marcación, ‘tocarle un glúteo’ para que se desconcentre si es necesario, pero algo se tendrá que hacer tal y como lo mencionó alguna vez Nelson Sebastián Maz, alguna vez, hay que tener esa picardía.”

Por su parte el analista y amplio conocedor de la historia Esmeralda, Gerardo Lugo, la llave aún se encuentra abierta, señalando:

“Con un gol de diferencia el marcador es alcanzable, con un gol el León puede manejar las circunstancias del partido, considero que León ya se dio cuenta que le puede hacer daño a Tigres, tomando en cuenta de que ya en una fecha ocho ya los pusieron con dos goles de ventaja y en este partido de Ida pese a las circunstancias adversas pudo ponerse arriba en el marcador.”

En cuanto al desempeño de elementos como Ángel Mena u Omar Fernández dijo:

Yo creo que Tigres no va a salir a jugar abierto a lanzarse al frente y va a permitir que León juegue, además León tiene jugadores que no se pueden dar el lujo de tener dos partidos desapareciendo, como es Ángel Mena que es el estandarte ofensivo del León y que creo si tiene esas cualidades como para resolver con una genialidad, el mismo Dávila, que estuvo cerca de anotar, tiene que apretar y Omar ‘El Patrón’ Fernández que en la Ida tuvo un mal partido, creo que es de los jugadores que no te repiten dos veces una mala actuación.”