“Lo único que les pedí es que no bajen los brazos”: Adrián Martínez

Con un ‘nudo en la garganta’ fue como Adrián Martínez salió para atender a los medios de comunicación tras el descalabro de 4-1 que sufrió el Club León Femenil ante las Águilas del América.

Y es que el estratega de las Esmeraldas no ocultó su frustración por la derrota, pero resaltó el esfuerzo que sus pupilas pusieron dentro del rectángulo verde.

“Primero que nada se hizo un buen primer tiempo, el equipo estuvo ordenado, contrarrestamos bien América, hicimos bien las cosas porque tenías aire, porque al final el equipo estaba entero, pero el segundo tiempo con el disparo ellas agarran confianza y nosotros empezamos a bajar en el tema físico”.

Martínez consideró que tener pocos días de descanso luego de un largo viaje a la Comarca Lagunera, mermó el funcionamiento de su equipo:

Nos comemos 20 horas de camión, hay una disparidad, América jugó antes, tuvo más días de descanso que nosotros, nosotros jugamos el lunes pasado, yo en su momento la verdad no me avive para pedir algún cambio de día, no sé si hubiéramos ganado o perdido con ello, pero hubiéramos competido por completo”