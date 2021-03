“Buscaré 100 partidos más”: Esmeralda Verdugo quiere ser leyenda con las Fieras

Esmeralda Verdugo, jugadora del Club León Femenil, estpa motivada al cumplir la centena de partidos como profesional.

Verdugo indicó que buscará seguir incrementando su experiencia dentro del rectángulo verde:

“Ya tuve 100 partidos con altibajos, con un buen de experiencias que te deja el futbol, estoy super emocionada pero no me hace relajarme, me hace seguir buscando 100 partidos más y títulos. Quiero seguir mejorando y aumentando mi experiencia”.