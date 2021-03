Navarro lo acepta: ‘Estamos mal y debemos redoblar esfuerzos’

Con tres descalabros en fila, el León está desesperado por volver a sumar en el Guardianes 2021, por lo que Fernando Navarro subraya su intención de mejorar lo antes posible.

“Por momentos jugamos lo que en algún momento nos dio, en el tema de posesión y de intensidad, pero no hemos sido capaces de mantenerlo los 90 minutos. Tenemos mucho que mejorar, no es algo que esperamos, estamos muy por debajo de lo que esperan de nosotros y de lo que nosotros mismos esperamos”.

A pesar de estar en un bache, Navarro explicó: “Esperamos mejorar, los últimos tres partidos no se nos ha dado el resultado, pero dentro de todo el equipo ha mostrado una cara diferente, estamos tratando de trabajar mejor, aumentando el compromiso y las ganas que se tienen que tener para cada partido”.

Consideró que el tema de no repetir un 11 inicial no es justificación para la mala racha del León: “En este equipo hay gente que es capaz de ayudar y aportar para que el equipo gane, creo que simplemente hemos dejado ir puntos”.

“Cada partido hemos ido mejorando, ha habido momentos si no estoy yo o no están otros y no ha tenido nada que ver, pero nos ha costado volver a lo que fuimos el torneo pasado, la realidad es que estamos mal y tenemos que redoblar esfuerzos”.