Trabaja duro y Navarro no pierde la esperanza de ver minutos en el Apertura 2021

No quita el dedo del renglón y sigue trabajando duro para retornar lo más rápido posible a las canchas. El polifuncional jugador del Club León aceptó que no pierde la esperanza de poder ver algunos minutos dentro del presente torneo Apertura 2021.

En entrevista realizada para el exjugador y actual comentarista, Tito Etcheverry, el casaca 5 de la Fiera señaló:

Se atraviesa la fecha FIFA, por lo que me da un poco a mí de tiempo, entones me viene bien, me da más tiempo de trabajar, mi rodilla está perfecta, no ha tenido ningún inconveniente en todo este tiempo”.

Detalló que se encuentra trabajando cada vez más con sus compañeros en cada uno de los entrenamientos verdiblancos:

Estoy tratando de meterme ya lo más posible a lo que hacen mis compañeros, estamos tratando de evitar lo demás, el futbol por ejemplo, que es cuanto hay más riesgo de algún contacto, pero me siento muy bien”.

Sabe que su recuperación va por buen camino, pero así recordó como ha venido trabajando con su lesión: “Las lesiones de ligamento cruzado, prácticamente me atrevo a decir que terminan por darse solas, es más común que así sea, al final la rodilla adopta una posición que con mucha fuerza, los músculos que la mantienen estable, seden en ese momento y truena, pero realmente yo me desgarre nada más y he venido trabajando”.

Voto de confianza a Holan

Poco a poco Navarro se reincporpora con el equipo.

En cuanto al actual desempeño del Club León, ahora dirigido por Ariel Holán, señaló:

Creo que el profe (Ariel Holan) lo ha hecho bastante bien, creo que debería de llevar más puntos de los que lleva, ha tenido que buscar retomar ritmo, han sido semanas difíciles, en cuanto a viajes para el equipo, pero bueno afortunadamente el equipo pudo quedar campeón”

Finalmente consideró normal que la Fiera se encuentre adaptándose a los modos y estilos de Holan: “Como al principio pasó, no es algo que pase no sólo en este equipo, yo creo que el equipo se ve bastante bien creo que el equipo se encuentra muy cerca de lo que quiere el profe”.