Navarro, ansioso por mostrarse ante los ojos de Holan

Fernando Navarro fue nuevamente contemplado en la convocatoria de Ariel Holan para el duelo ante Puebla, por lo que sumó su segunda oportunidad de ver participación con el plantel Esmeralda luego de su regreso a las canchas dado apenas el pasado miércoles ante Pumas de la UNAM.

Con 32 años, Navarro es uno de los elementos que mayores argumentos en ofensiva aporta a la Fiera, por lo que siendo un jugador que domina diversas posiciones, reconoció:

Le hice saber (A Holan) que me siento mucho más cómodo jugando en medio o un poco más arriba, pero al final de cuentas estoy en toda la disposición de que me use donde él crea que le puedo ayudar más al equipo”.

Así explicó cómo fue su retorno a las canchas: “Me sentí bien, en el tema mental uno de los que más me interesaba, en poder dejar atrás que venía saliendo de una lesión, en cuanto entré a la cancha se me olvidó ese tema, desafortunadamente no se dio el resultado, me sentí obviamente no al cien, pero la verdad, muy bien futbolísticamente”.

En cuanto al rival en turno como es la Franja, señaló: “Puebla no creo que regale muchos espacios, buscará alguna pelota parada, algún contragolpe, la intensidad y el sacrificio siempre están, hay que mentalizarnos que tenemos físicamente hacer un buen partido”.

Así, tras atender a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio León, Navarro partió a la capital poblana esperando sumar nuevas tres unidades para la Fiera.

IP