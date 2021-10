Accionar de Santiago Ormeño con Perú genera opiniones divididas

El accionar de Santiago Ormeño causó polémica con los aficionados del Perú y es que tras el más reciente descalabro del conjunto inca en su visita al Hernaldo Siles en donde cayeron ante Bolivia por la mínima, las opiniones divididas no se hicieron esperar.

El también atacante del Club León, vio actividad en dicho partido y lo hizo entrando de cambio en uno de los encuentros más complicados que ha registrado el combinado inca en las últimas fechas.

Desde exjugadores de la selección peruana y medios de comunicación han centrado sus comentarios en el funcionamiento de la selección de Ricardo Gareca y dentro de estos se han dado las críticas para el también exjugador del Puebla.

Uno de los personajes en verter críticas fue el periodista local, Pedro García quien específicamente sobre el funcionamiento de Ormeño, señaló:

Santiago Ormeño no hizo un buen partido, no destacó porque cuando Perú quiso jugar por abajo, él no podía generar un juego rápido. Su fortaleza se vio cuando empezó a jugar con centros, como en ese cabezazo que tuvo".