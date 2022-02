Kagelmacher mentalizado en sumar con la León en Liga Mx y Concachampions

En una semana el Club León hará frente a tres exigentes compromisos, dos de ellos en Liga Mx (Pumas y Chivas) y uno más en el debut dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf (ante Guastatoya), por lo que Gary Kagelmacher tomará dichos retos con absoluta ‘seriedad’.

En la más reciente rueda de prensa realizada al interior del estadio León, el jugador charrúa, destacó que su intención será sumar para la Fiera, aunque la determinación para que pueda ver acción recae finalmente en las órdenes del entrenador Ariel Holan.

En cuanto a su más reciente participación, dijo: “Lamentablemente no nos pudimos quedar con la victoria, la verdad entrar así de repente del banco de suplentes a veces no es fácil, pero me quedo con sensaciones dentro de todo positivas, pero sé que se puede hacer más”.

De cara al partido contra Pumas, señaló:

Son variantes climáticas que no son fáciles (jugar al medio día), hay que adaptarse, los jugadores que acá ya tienen mucho tiempo ya saben como es y bueno son circunstancias que el jugador se tiene que adaptar rápido peri hay que ir ahí y sacar un buen resultado”.

Gary Kagelmacher.

En cuanto al partido de mitad de semana y debut en Concachampions, expresó: “No sabemos lo que nos espera a nivel de estadio, campo situación climática y hay que tomarlo con mucha seriedad, buscando ir paso a paso, primero clasificar a la siguiente ronda y luego ver contra quien nos toca y así seguir”.

Sabe que cuando Ángel Mena retorne será una de las piezas fundamentales en el ‘engranaje’ del equipo:

Lo conozco poco, pero he hablado bastante con él es un jugador desequilibrante, fundamental, lamentablemente lesionado, también tiene que cuidar su cuerpo, yo tuve esa lesión hace muchos años atrás y es complicado para golpear el balón, pero hay muy buenos jugadores que lo pueden suplantar”.

Aprieta en intensidad

En cuanto a los trabajos realizados con el plantel Esmeralda y la exigencia de Liga Mx y competencias internacionales, el charrúa expresó: “Se entrena muy bien se entrena fuerte, solo tuvimos ese párate internacional y lo más lindo para los jugadores es así jugar seguido el jugador se siente cómodo jugando así y todos tenemos que estar al cien”.

Así vivió su debut

Kagelmacher en su primer duelo con la Fiera.

El pasado lunes y en la recta final ante Cruz Azul, el exjugador de Peñarol tuvo su debut en Liga Mx y así lo describió:

Fueron pocos minutos, pero por lo que vi de Cruz Azul, creo que dentro de lo que yo estuve en la cancha fue un equipo que se metió demasiado para atrás, donde dejaban dos o tres jugadores adelante y jugaban al contra golpe. Creo que tuvimos una posesión de pregunta muy alta”.

Y finalmente agregó lo que le dijo Holan para entrar: “Fue muy poquito, me comentó que iba a entrar porque ‘Osvi’ (Rodríguez) tenía problemas musculares y que iba a tirar a ‘Tesi’ (William Tesillo) más adelante y que me iba a dejar a mi atrás con Barreiro solo y que me iba a dejar a mi mano a mano atrás muy atento para sacar balones y enviarlos arriba”.