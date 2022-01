¡Llegó Kagelmacher! El uruguayo listo para afrontar el reto de jugar para León

Recién desempacado de Montevideo, el central uruguayo, Gary Kagelmacher, mostró su optimismo por querer sumar lo antes posible a la causa del Club León, equipo con el que reconoció tener ya un cariño debido a los buenos comentarios que figuras como Matías Britos le brindaron.

Este sábado minutos después de las 10 de la mañana, el sudamericano exjugador de Peñarol llegó al hotel de concentración de la Fiera y de inmediato al bajarse de la camioneta que lo trasladó desde el Aeropuerto respondió los primeros cuestionamientos a su llegada.

Todo en menos de una semana

Para el central charrúa, su llegada se dio de manera ‘intensa’ y es que hace menos de una semana no se esperaba salir de Uruguay: “Han sido días intensos porque el día domino empezó todo, por suerte se dio todo rápido, en Peñarol fueron también momentos duros porque tuvo que tomar una decisión rápido, a veces no es fácil, a veces no todo el mundo queda contento, pero estoy convencido de que tome una buena decisión”.

El reto de la adaptación no le asusta:

Soy una persona que le gustan los desafíos nuevos, he cambiado bastante de país, me gusta conocer nuevas ligas, nuevas culturas, su gente, si bien he salido campeón en mi país, siento que esta decisión es la mejor, es una liga que siempre me interesó, que ha crecido mucho, muy competitiva y León es un equipo que aspira a cosas importantes”.

Así explicó el compromiso que tiene con los Verdes: “Voy a aportar todo lo que sé y todo lo que el entrenador me pida, sé que hay jugadores con mucha trayectoria, jugadores que han ganado con el club, así que hay que respaldar a esos jugadores, entonces yo de mi parte espero sumar”.

En cuanto al trabajo que ha venido realizando, señaló: “Yo estoy a disposición, sé que aquí en México como en Uruguay ha sido una pretemporada un poco atípica, por el Covid, sé que aquí han trabajado pocas semanas y bueno en Peñarol también hemos tenido una pretemporada un poco atípica porque hemos tenido algunos casos de Covid, lo importantes es que pude tener un buen 2021 donde pude seguir entrenando y he hecho la pretemporada completa”

Importante labor de Holan

Ariel Holan.

Kagelmacher, narró como fue la primera charla que sostuvo con Ariel Holan, misma que a la postre resultó fundamental par firmar su pase a la Fiera:

Es un entrenador con el que tuve una charla muy interesante, me demostró su interés, cuando él estaba en Santos de Brasil, también se me había mostrado interesado, son de las cosas que son importantes para mí, el tener un entrenador que me da confianza y espero de mi parte hacer lo mejor posible”.

Britos le habló maravillas

Britos y Kagelmacher.

Uno de los personajes más queridos en los últimos años en León, es sin duda el también uruguayo Matías Britos, con quien previo a viajar a suelo mexicano, logró charlar por espacio de más de una hora, todo con el motivo de explicar la importancia de jugar para la Fiera:

Todas lo que me dijo fueron cosas positivas, también de la ciudad, de su hinchada, del club que ha crecido, la verdad que con Matías (Britos) tengo una relación de amistad, se que aquí es un jugador muy querido, es importante también haber escuchado a un compañero que conoce lo que es venir en familia”.

Y agregó: “Tiene recuerdos muy lindos del club, de su carrera y eso es necesario por lo menos para uno para tratar de entrar con el píe derecho”.

Referente a si ya habló con su ahora compañero, Federico Martínez, dijo:

He hablado poco con él, porque esto fue muy reciente, el lunes o martes fue casi que se hizo oficial, vi que empataron los primeros dos partidos, pero por ahora no he podido ver mucho más del equipo”

De esta forma el zaguero de 33 años se reportó listo para representar a su nueva institución en lo que será su primera aventura en el futbol mexicano.

IP