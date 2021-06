“Con Ariel jugaré de nueve y eso me beneficia”: Gigliotti quiere ser goleador con León

Al ser uno de los extranjeros en el Club León, la exigencia para Emmanuel ‘Puma’ Gigliotti siempre está en lo más alto y más al desempeñarse como delantero, por lo que el propio jugador aceptó sentirse beneficiado con la llegada de Ariel Holan quien considera explotará todas sus virtudes.

En rueda de prensa, el atacante argentino subrayó que de la mano de Holan y su experiencia al haber trabajado con él en el pasado podrán ser de ayuda para los objetivos trazados de cara al torneo Apertura 2021.

Mi experiencia con Holan es muy buena, he jugado siempre de nueve, él no me había pedido cosas diferentes, por ahí con Nacho (Ambriz) me tocaba más salir y arrastrar más la marca, generando espacios para Ángel (Mena) pero con Ariel el nueve juega de nueve y el equipo va a tratar que juegue para que el nueve convierta y eso me beneficia”.

Además señaló: “Dos años de trabajar con él, he marcado muchos goles con él y se su manera de trabajar y de jugar para mí. En lo personal, va a beneficiar muchísimo a la cantera y a los chicos del Club”

Bajo esa lógica, no ocultó sus ganas de convertir más goles para la Fiera: “Quiero convertir mucho más, pero para mí lo grupal siempre estará sobre lo individual, he pensado así desde el primer equipo en el que estuve cuando tenía 16 o 17 años ya luego viene el nivel individual, si yo puedo mejorar mis marcas será muy bueno, pero me enfoco a hacer el trabajo que quiere el entrenador”.

Explicó cómo le gusta jugar: “Le gusta jugar para que los delanteros hagan goles y no tanto que sólo estén botándose o generando espacios para los demás compañeros”.

En cuanto a sus planes con León dijo:

Busco trabajar para seguir sobresaliendo más en este campeonato, a mí la llegada de Ariel me beneficia mucho al igual que a todo el plantel, más de uno se va a llevar una sorpresa al poder potenciar y nos va a beneficiar mucho, en su estilo puedo decir que va a querer siempre tirar la pelota mucho más vertical, menos juego interno con más juego externo y más lanzamientos (proyección ofensiva) que quizás no tenía tanto el profe Nacho (Ambriz)”.

Por otro lado confirmó que su continuidad con los verdes se da en gran parte por Ariel Holan: “Influyó, me marcó y quería que continúe, a mí se me había termino el contrato que tenía y si o si tenía que regresar a Toluca pero llegó (Holan) y extendió el contrato, para mí fue la mejor opción ya que que podía agarrar otro equipo, el mercado arranca muy temprano y pude haberme ido a otro destino pero conociendo al Club León esta fue la mejor opción y estoy feliz de haberla tomado”.

Sabe que a Nacho Ambriz le irá muy bien en España

Cuestionado sobre lo que opinaba de la reciente confirmación de Ignacio Ambriz con el Huesca de la Segunda División de España dijo: “Ha hecho los méritos suficientes durante mucho tiempo en el futbol mexicano como para poder trascender y poder dirigir en una liga como la española independientemente de que sea Segunda él ya ha tenido una experiencia de ser ayudante de campo y eso le ayudara conforme pase el tiempo”, concluyó.

IP