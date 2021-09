“Es un reto”: Anhela Gignac regresar ante León

El atacante de los Tigres de la UANL, André Pierre Gignac ve como un reto el retornar a las canchas para el próximo duelo ante el Club León, el jugador francés destacó su intención de poder medirse a la Fiera en el partido correspondiente a la Jornada 8 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

En la más reciente rueda de prensa en el seno universitario, el galo, declaró:

Es un reto llegar al partido de León, estamos trabajando con los lesionados, por el momento no he entrenado con el grupo, pero voy bien, un poco de molestia pero es normal, es parte del proceso y esperemos que en los próximos días, el lunes, entrené normal".

A tope para regresar al juego y chocar ante la Fiera: "Yo no voy a tomarme los días de descanso que tenemos, mañana voy a trabajar y domingo igual para llegar el lunes como me siento, seguramente habrá una charla con Miguel yo estoy a disposición".

Gignac en la final de ida del torneo C2019.

Se lleva bien con el ‘Piojo’

Otra de las declaraciones que llamó más la atención fue cuando abordó la relación que tiene con el actual estratega, Miguel ‘Piojo’ Herrera, de quien dijo: "La comunicación con Miguel me gusta mucho, se comunica con Nahuel (Guzmán), con Guido (Pizarro), conmigo, dice las cosas de frente y desde que llegué ha tenido una buena relación, no sé por qué se inventaron un problema con él, yo me pongo a las órdenes del entrenador, tengo un carácter fuerte, pero nunca tuve problema con Miguel, con mi carácter veremos, pero desde que llegó ha sido una relación increíble".

Finalmente en cuanto al tema de su lesión, explicó cómo es que se dio: “Les voy a decir con toda la verdad, desde el inicio de la pretemporada el trabajo fue increíble, a mí me gusta como trabaja (Giber), mi lesión fue pegándole a una pelota mal, no fue muscular, nada de eso. Me gusta mucho su trabajo, en la tarde viene a mi casa, habla con mi preparador físico y todo mundo está abierto, en seis años que he estado aquí, después de la pretemporada para irme a los Olímpicos, es cuando estuve en mejor forma”, concluyó.

León y Tigres se medirán el próximo sábado 11 de septiembre en la cancha del estadio Universitario en San Nicolás de los Garza.