‘Gullit’ Peña listo para el nuevo reto, buscará salir campeón en Guatemala

Carlos ‘Gullit’ Peña fue presentado con su nuevo club, el Antigua de Guatemala, con quien espera salir campeón tal y como lo hizo con el Deportivo FAS de El Salvador.

En su presentación, el exjugador del Club León detalló que se encuentra acostumbrado a los retos por lo que su nueva aventura en el futbol guatemalteco espera sea culminada con un campeonato:

“Me gustan los retos, cuando yo llegué a León, tenían diez años en la Liga de Ascenso, cuando me fui a Chivas estábamos peleando el descenso, luego llego al FAS y tenían 11 años que no salían campeones y llego y pasa esta situación”

Aceptó que no se cierra a ninguna oportunidad de jugar al futbol: “Platicaba con varios que han venido acá, no estoy cerrado a ninguna puerta del futbol de cualquier país, como ya dije me gustan los retos y este es uno muy importante que voy a tomar”.

Pese a que hace apenas unas semanas salió campeón en El Salvador, señaló que busca ponerse en forma lo antes posible: “En el partido de la semifinal si recibí un golpe y en la final recibí otro y ya no pude continuar más, es un futbol intenso que se juega con muchos golpes, cosa que en otros donde me ha tocado jugar como Escocía, Polonia, México, pues es muy raro que te ponga marca personal”.

Finalmente, en cuanto a sus nuevos compañeros, dijo:

Veo al grupo muy bien y soy un jugador que me gustan los retos, ahorita tome esta decisión con ayuda de mi representante, ahorita mi meta a corto plazo es estar bien para que el Profe me puede utilizar”.

Peña arribó este martes a Guatemala en donde ya se puso bajo las órdenes de Roberto Montoya quien busca llevar al quinto titulo a la institución también conocida como ‘Panza Verde’.