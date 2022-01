“Tenemos que recuperar nuestro nivel”: Ariel Holan

Ariel Holan, estratega del Club León, admitió no irse preocupado por no encontrar la victoria en el inicio del torneo, sin embargo, reconoció que buscará que su equipo retome el nivel lo antes posible.

Tras el empate a uno ante los Rojinegros del Atlas, el técnico argentino, dijo:

Tenemos que seguir trabajando duro y recuperar nuestro nivel, esta semana tenemos tres partidos, son los tres partidos de inicio de una pretemporada prácticamente, así que tenemos que recomponer nuestra línea de juego, lo positivo es no perder y lo negativo es que nos está golpeando la pandemia, ya llevamos seis contagios y esto te saca de ritmo”.

En cuanto a las exigencias del inicio de torneo, señaló: “Nos gustaría jugar mejor y nos gustaría ganar, no nos vamos con un sabor amargo, no esperaba un inicio de torneo con un mismo nivel de juego de cuando terminamos, son los primeros tres partidos del año y sabíamos que el inicio iba a tener dificultades y tenemos que ir surfeando las olas”

Así analizó el desempeño de sus Verdes

Para Holan la Fiera fue una en el primer tiempo y otra para el complemento: “El partido estaba en el primer tiempo veía más cerca que nosotros ampliáramos la diferencia, pero en el segundo vi el partido chato y creo que en un centro ahí tuvimos algún desajuste en la presión y por ahí en las marcas en el área llegando el empate y luego no hubo más nada de ninguno de los dos equipos, en el segundo tiempo el partido cayó muchísimo”.

Habló de la llegada de Gary

En cuanto a la próxima llegada del central uruguayo Gary Kagelmacher, dijo: “Es una buena alternativa Gary (Kagelmacher) también, tenemos muchos partidos, este inicio no iba a ser fácil por el tiempo que tuvimos de preparación y consideramos que era necesario para recuperarnos y sabíamos que íbamos a pagar un precio en el inicio de campeonato tenemos que recomponer nuestro nivel lo antes posible”

Y concluyó:

Gary va a tratar de llegar acá lo antes posible esta haciendo tramites migratorios en Uruguay, eso lleva un tiempo y ese tiempo no siempre depende del futbolista, pero bueno tiene que hacer trámites y veremos cómo evolucionan”.

“Tiene una molestia en la rodilla no se si en el tendón rotuliano, la salida de Víctor (Dávila) también le quito mucha electricidad a la delantera y para el segundo tiempo no la pudimos volver a tener, Omar entró puso entusiasmo y es lo que uno pretende cuando por ahí otras cosas no salen”