Seguirá Holan apostando por el recambio de ‘Chapito’

El Club León viajó a Monterrey, Nuevo León en donde enfrentará a los Tigres de la UANL, en el duelo por la Ida de las Semifinales en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, por lo que previo al viaje el estratega de la Fiera, el argentino Ariel Holan descartó que nuevamente Luis ‘Chapito’ Montes vea actividad de inicio.

A minutos de abordar el autobús que lo trasladó al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, Holan explicó:

Chapo (Luis Montes) no está para jugar los noventa ni Navarro (Fernando) , van para ir poco a poco y si es posible los contemplaremos, siempre he dicho que son jugadores muy importantes y en cuanto a Elías (Hernández) no creo que este para el partido pero igual lo queremos llevar con nosotros para que este cerca y siga su proceso de recuperación”.