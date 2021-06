Seleccionados Fieras, listos para entrar en acción con sus países

Será a partir de este jueves cuando jugadores del Club León llamados a sus respectivas selecciones vean actividad en diversos compromisos internacionales.

La agenda abarcará prácticamente desde este jueves hasta la próxima semana con múltiples juegos a desarrollar, ya sea en eliminatorias mundialistas en Sudamérica o en la Nations League de la Concacaf, además de juegos de preparación.

Así será la agenda

Jueves 3 de junio

Selección mexicana

Rodolfo Cota y Osvaldo Rodríguez podrían ver actividad en punto de las 21 horas en el Sports Authority Field de Denver, cuando el Tri se mida a Costa Rica en la Nations League de la Concacaf.

Ambos han venido trabajando bajo las instrucciones de Gerardo ‘Tata’ Martino desde la concentración girada hace ya casi semana y media.

Selección costarricense

Joel Campbell será titular en el enfrentamiento ante la selección azteca, el tico es uno de los inamovibles por el seleccionador Ronald González, por lo que será garantía verlo ante el Tri.

El duelo entre mexicanos y costarricenses se antoja interesante al poder ver un posible choque entre compañeros.

Selección chilena

Jean ‘Takeshi’ Meneses regresará a las andadas con su selección cuando con la ‘Roja’ choque ante Argentina. Para este duelo el técnico debutante Martin Lasarte seguramente lo llamará de titular.

El partido se desarrollará al interior del estadio Único de Santiago del Estero en punto de las 19 horas.

Viernes 4 de junio

Selección ecuatoriana

Ángel Mena recibió un nuevo llamado por parte de Gustavo Alfaro, el ‘Ángel del gol’ se medirá a Brasil en el compromiso número 7 de 18 a disputarse en la fase de grupos de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar.

El duelo se tiene programado a las 19:30 horas al interior del estadio José Pinheiro Borda de Porto Alegre.

Selección colombiana

William Tesillo defenderá los colores de la selección cafetalera cuando se mida a Perú, el estratega Reinaldo Rueda volvió a dar el voto de confianza al zaguero del Club León y podría ver titularidad ante la escuadra inca.

Este choque se producirá en punto de las 21 horas al interior del estadio Nacional de Lima.

Resto de la agenda

Después de estos compromisos los próximos choques se darán de la siguiente manera:

Martes 8 de junio

(Santiago Colombatto) Argentina Sub 23 Vs Dinamarca Sub 23 – 13:00 hrs

Ecuador Vs Perú – 16:00 hrs

Colombia Vs Argentina – 18:00 hrs

Chile Vs Bolivia – 20:30 hrs

Miércoles 9 de junio

Estados Unidos Vs Costa Rica – 18:00 hrs

Viernes 11 de junio de

México Vs Honduras – 18:30 hrs.

IP