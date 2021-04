'Parece que no es grave': Ambriz 'reza' por la lesión de Fernando Navarro

“Ante Mazatlán no creo que pueda jugar”, señaló Ignacio Ambriz respecto a la lesión que sufrió Fernando Navarro y la cual, si bien no tiene un diagnóstico aún, encendió las alarmas en la plantilla del Club León desde que sucedió.

El jugador esmeralda abandonó la cancha al minuto 42 con ayuda de los paramédicos, lo que le dio un tinte dramático a la situación y provocó los peores pensamientos en la mente de los aficionados verdiblancos a los que Ambriz se encargó de tranquilizar.

“No me quiero aventurar porque no he hablado con el doctor pero parece que no es nada grave, aún así, creo que será difícil que se recupere para el viernes, lo perderé para el juego contra Mazatlán pero lo importante es que en el estudio mañana -martes- no salga nada grave. Es la misma rodilla que se lesionó la última vez”.