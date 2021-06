“Es parte de un proceso, no vengo a quitarle oportunidades a los jóvenes”: Iván Vázquez Mellado

Con 17 años de trayectoria como arquero profesional, Iván Vázquez Mellado aceptó el reto de venir a jugar para el Club León, institución a la que espera aportar su experiencia y liderazgo bajo los tres palos.

En la más reciente atención a medios, el exarquero de Bravos de Juárez dio su punto de vista ante la polémica determinación de no echar mano de los jóvenes que pedían una oportunidad para defender el marco esmeralda:

Es parte del proceso a mí me paso muchísimas veces, me paso cerca de cuatro años el estar viviendo con esta situación, también ellos son jóvenes y que bueno que estén aspirando a jugar en un equipo tan importante como León, yo voy de salida y ellos tiene la carrera por delante y tienen que aprender de estas situaciones”.

Agradeció la sinceridad de la directiva esmeralda al traerlo: “Las cosas están bien claras yo sé perfectamente a lo que vengo, acepto el reto que me ofrecieron, selo que es Alfonso (Blanco) se lo que es Cota (Rodolfo), pero yo vengo a aportar mi cien por ciento, mi granito de arena y con toda la buena actitud y toda mi experiencia”.

Así ve al plantel esmeralda al cual ya pudo conocer desde su primer entrenamiento realizado este martes: “Hoy fue muy diferente el amiente me pareció un equipo muy completo de mucha calidad, no creo que nos cueste adaptarnos, con el profesor (Ariel Holan) platique un poquito, fueron cosas muy puntuales, nada extenso, simplemente algunas indicaciones”.

Así llegó a la Fiera

Vázquez Mellado describió como es que se dio su pase a la Fiera:

Todo fue muy rápido se me presentó la oportunidad hablé con el presidente y encantado de presentar este reto, me encantó el reto deportivo que se me presenta yo encantado de trabajar en este equipo hoy fue mi primer entrenamiento y me encontré con lo que ya sabia se la capacidad que tienen”.

Aceptó que Jesús Martínez Murguía lo convenció de venir: “Desde la primer llamada con el presidente se trataron todos los temas y se me aclaro la situación que vive el equipo con los porteros, todo fue muy claro, eso me gusto también, no hubo rodeos y todo fue muy claro y con mucho gusto acepte”.

Nunca pensó en el retiro

Finalmente dejó en claro: “La situación de mi equipo anterior no se complicó no estaba pensando en el retiro yo quería seguir jugando, a mi se me acabo el contrato, estaba esperando la respuesta de Juárez, pero yo quería seguir jugando, me siento bien físicamente, siento que puedo dar mucho más, yo encantado de seguir jugando”, concluyó.

