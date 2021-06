‘Cada que regresaba a León, lloraba; me sentía raro con otro jersey’, dice Macías en serie

Guadalajara, Jalisco.- En la serie de Chivas: El Rebaño Sagrado en Amazon Prime, en el primer capítulo ‘Una Nueva Esperanza’, JJ Macías habló sobre su paso en León, señalando que se sintió raro con un jersey contrario al de Chivas y cuando podía, iba a Guadalajara, agregando que lloraba cuando tenía que regresar a la ciudad de León, Guanajuato.

Mencionando que ha estado desde niño en Chivas, habló sobre el tiempo en el que tuvo que salir a León, pese a tener resultados en el Rebaño Sagrado.

Se abre esta ventana de oportunidad de ir a León a jugar, me fui a León y pues, el resto es historia”, declaró Macías.

JJ Macías señaló que se sintió raro en León, ya que se veía en el espejo, sintiéndose diferente, sin estar acostumbrado a verse con otro tipo de jersey que no fuera el de Chivas.

En cuanto podía, no me importaba si eran dos horas, me venía a Guadalajara y regresaba. Cada que regresaba a León, lloraba”, declaró Macías.