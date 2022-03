“Feliz de haber pertenecido a una institución con la historia del León:” Jared Borgetti

Jared Borgetti regresó a la ciudad ‘Donde la vida no vale nada’, lugar en donde hace prácticamente 12 años decidió poner fin a su carrera futbolística misma en la que logró disfrutar innumerables experiencias en diversos clubes del futbol mexicano, el extranjero y por supuesto en el Selección Mexicana.

El también conocido como ‘Zorro del Desierto’, pisó nuevamente suelo zapatero para convivir con los jóvenes de la tercera división del Atlético Leonés a quienes aconsejó y brindó diversas experiencias que lo llevaron a triunfar en muchas de los campos de futbol.

Borgetti en la foto del recuerdo con Atlético Leonés.

Minutos antes de platicar con los chavos, el nacido en Culiacán, Sinaloa, no dudó en recordar lo que fue su paso por el Club León, institución que dijo recordar con cariño ya que a diferencia de lo que muchos llegaron a imaginarse, realmente disfrutó el regresar a jugar futbol tal cual y como lo vivió en sus inicios.

Mucha gente quizás lo vio como un retroceso, pero yo la verdad lo vi como un reto más, nunca me quejé porque estaba haciendo lo que más me gusta que es jugar al futbol, nunca me quejé de viajar en camión porque me hacía recordar mis inicios de cuando por ejemplo viajábamos de Culiacán a Tijuana, viajes de casi 24 horas, al contrario lo disfrute y mucho, no era algo que no conociera”.

No se arrepiente de la manera en la que se retiró del futbol:

Al final, aunque tenía un torneo más de contrato, decidí dar las gracias, recuerdo que mi último partido fue contra Irapuato, me parece que logré marcar aunque se pitó fuera de lugar, la verdad no supe si fue o no, pero para mi fue una gran despedida, con un estadio casi lleno, la gente aplaudiéndonos, para mi fue un gran momento”.

León dentro de su corazón:

Jared en uno de los partidos con la Fiera.

En mi casa tengo un rincón donde tengo todas las playeras de los equipos donde jugué, me gusta ver todo ese colorido (describe el espacio donde guarda sus playeras y ríe), y por supuesto que la del León está presente ahí con su playera y siempre que la veo la verdad me siento feliz de haber pertenecido a una institución con mucha historia y con una afición que realmente disfruta cada uno de los encuentros”.

El de hoy un León muy diferente

Jared Borgetti conviviendo con Jorge Alcantar de Atlético Leonés.

Mientras caminaba por las canchas de pasto sintético de la Deportiva del Estado, consideró que consagrar un regreso a Primera División, lograr tres campeonatos desde su retorno, indica a Jared que el Club León ha crecido de sobre manera en los últimos años, por lo que señaló:

Grupo Pachuca ha hecho un gran trabajo con la institución, los números son realmente fantásticos, creo que hicieron muy bien las cosas porque la plaza ya era muy importante en Ascenso tenían buenas entradas, un estadio que pesaba desde siempre y llegaron concretar muy bien todo eso”.

Como uno de los delanteros más letales que ha tenido México, fue cuestionado sobre la ausencia de gol en el actual equipo Esmeralda, señalando:

Quizás al técnico (Ariel Holan) le puede pasar por la cabeza no tener un hombre que pueda definir, probablemente siente que no lo tiene, puede que Ormeño (Santiago) no le ha funcionado como tal, pero seguramente se pone a pensar, que cuando algo le está saliendo bien pues para que lo va a cambiar, yo creo que eso es lo que pasa”.

Tocó tema Selección

Jared durante el Mundial de Corea Japón 2022.

En cuanto al panorama del Tricolor en la actualidad, Borgetti, también habló la sequía goleadora que registra el combinado dirigido por Gerardo Martino, de quien específicamente opinó: “México tiene mucho que trabajar en eso y yo le echaría un poquito la culpa a los entrenadores”

¿A quién prefieres, Javier ‘Chicharito’ Hernández o Raúl Jiménez? Se le cuestionó:

Yo lo tendría en Selección (Chicharito) lo de Jiménez (Raúl) es excepcional, pero así a mi me preguntas que a quien pongo entre Chicharito y Jiménez, yo pondría a Chicharito, incluso pueden jugar juntos pero el instinto, el olfato goleador que tiene Chicharito no lo tiene Raúl y es algo que no lo va a trabajar nadie”.

Y profundizó, diciendo: “Encontrarte un nueve como él (Chicharito) es difícil, porque a la mejor no te aparece en los noventa minutos, pero en la última jugada te aparece y te define el partido, porque así son los goleadores y él es un goleador”

Finalmente, señaló: “Para mí un nueve es mucho de instinto, es mucho de visualizarte dentro del área, se especializa en ver como va a terminar una jugada, se necesita algo así en selección”.

