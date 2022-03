¿Jugó con el Chapito? Así fueron los inicios como jugador de Jesús Martínez Murguía

Muchos lo ubican como el actual presidente del Club León, pero quizás pocos lo recuerdan como jugador. Jesús Martínez Murguía recordó sus inicios en el futbol, deporte que asegura le ha dado sus más grandes alegrías en la vida.

Martínez Murguía habló para la más reciente publicación del podcast llamado “Dueños de la Pelota” que conduce Raúl Orvañanos en donde contó todo sobre sus orígenes en el deporte que mueve a las masas:

Mi padre desde los dos años, lo primero que me regaló fue una pelota y desde ahí me hice aficionado, me dicen mis padres que salía a todos lados con la pelota y desde ahí tuve un gran cariño una gran pasión por el futbol”.

Familia futbolera desde los inicios a grado tal de preferir un palco de futbol en vez de una casa:

Mi papá compró un palco en el estadio Azteca, antes que una casa entonces mi mamá estuvo bastante enojada, fue en aquella época con Necaxa que tenía un equipazo con Ivo Basay, Alex Aguinaga, Nacho Ambriz, Ricardo Peláez y desde ahí me llamó mucho la atención como jugaba este equipo”.

A partir de ese momento surgió su inspiración: “De chavito en la escuela, ya sabes que el recreo, que las cascaritas, luego ya creciendo jugué los torneos de La Amistad, porque yo estaba en un colegio Legionario, eran torneos donde había mucho nivel, muchos de los que jugábamos acabamos en Primera División, ya últimamente no he jugado, pero me gusta muchísimo entrar a una cancha, no hay como entrar a una cancha y jugar al futbol”

Explicó de que jugaba: “De esos creo que ya no hay, jugaba de enganche, jugaba de diez, me gustaba hacer cosas diferentes, me encantaba jugar”, agregando: “Era libre dentro de la cancha, me podía ir a cualquier banda y también porque no corría mucho porque no me gustaba (risas)”.

Decidió dar el gran paso

Al dedicarse a jugar siempre con los amigos y en la reta, decidió probarse como profesional:

A los 16 años terminó la secundaria, entrando a la preparatoria y tomó la decisión de dedicarme al futbol, me voy a vivir de México a Pachuca, entro a estudiar a la Universidad del Futbol y estuve alrededor de 4 años”.

De acuerdo con la charla, el actual presidente de la institución felina llegó a tener como compañeros a verdaderas figuras del León tales como Luis Montes o Carlos 'Gullit' Peña en lo que fueron sus inicios dentro de las fuerzas básicas de Pachuca: “Conocí a muchos compañeros, recuerdo haber conocido a muy buenos técnicos también a muy buenos rivales, aprendí muchísimo lo que de alguna u otra manera lo llevo a cabo”.

Y concluyó:

Recuerdo que eran viajes de 10 u 11 horas, para ir a jugar a diferentes canchas que también la afición te recibía bastante fuerte, pero realmente aprendes a vivirlo sobre todo como jugador”.

Actualmente Martínez Murguía, busca seguir impulsando al León en lo que será la búsqueda de un noveno campeonato en Primera División.

IP