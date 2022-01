“Hay que tener mucha paciencia”: Jesús Martínez Murguía habló de Byron Castillo

Uno de los temas que más le ha exigido la afición verdiblanca es el de los refuerzos para el recién comenzado torneo Clausura 2022, por lo que Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León pidió paciencia ante la llegada de un posible nuevo refuerzo.

Sin dar nombres, pero cuestionado por el caso del ecuatoriano Byron Castillo, el dirigente Esmeralda confirmó:

Aquí hay que tener mucha paciencia, tenemos un plantel bastante completo y con la llegada de Federico (Martínez) para mi será un jugador muy importante, tengo mucha fe de que pueda potenciar a todo el equipo”. Dijo en entrevista para Paco Vela.

Además, indicó: “He tenido algunas negociaciones, nosotros estamos esperando con paciencia, esperando que el refuerzo llegue a sumar, que tenga algo diferente a lo que tenemos, son momentos difíciles con La Esmeralda, la compra del estadio (Nou Camp) cuando no lo teníamos planeado, vamos a esperar estos días esperando que llegue un jugador que sume”.

Byron Castillo.

Y entonces mandó un mensaje a la afición:

Le pido a la gente que tenga paciencia y que confíe en el equipo que tenemos ahora”, dijo mientras aceptó que las negociaciones por Castillo se han dado, sin embargo, la necesidad de recurso por parte del club Barcelona de Guayaquil ha sido la principal traba hasta el momento para que el ecuatoriano llegue a México.

2021 un gran año

Jesús Martínez Murguía.

Para Martínez Murguía, el año pasado a pesar de no lograr el título fue un gran año: “Fue de un balance positivo pese a que no pudimos obtener lo que queríamos (la final) pero fue un buen año”.

Y subrayó:

El tema deportivo ha sido muy positivo, pero nos vimos en la necesidad de ir creciendo en estructura, tenemos unas instalaciones de primer mundo que es La Esmeralda, es el futuro de nuestro equipo, vemos más emparejados los avances deportivos con la estructura de una institución que es grande”.

Por otro lado y en un lado más amargo, aceptó no haber visto la final contra Atlas y por el contrario, decidió pensar en el debut de la Fiera: “No he visto el partido desde que perdimos, quería despejarme un poco, fue algo muy doloroso, yo creo que estuvimos cerca, la expulsión nos mermó mucho, seguimos peleando hasta el final, todavía no lo asimilo, me urge ver al equipo en la cancha, me urge tener esa revancha no solo en el torneo local si no en la Concacaf, lo he platicado mucho con la gente del equipo”.

Finalmente, y luego de un gran año, reconoció la labor de un jugador como el ecuatoriano Ángel Mena:

El caso de Mena, no sólo en números, es alguien muy determinante para nosotros, también en la liga no hay nadie como él y él terminaba contrato hace seis meses, por lo que se hizo un esfuerzo para que siguiera con nosotros, pero lo más importante es que antes teníamos que rogarle a un jugador para que viniera y ahora es al revés, y ahora tenemos al 80 u 90% del plantel renovado”. Agregando: “Hoy por hoy los jugadores que están en el León están orgullosos de representar al León”.

Ángel Mena.

Jesús Martínez Murguía comenzará su onceavo año al frente de la Fiera en donde confirmó que el principal objetivo para este 2022 es ir por la Concachampions justamente a un mes de que el plantel verdiblanco comience su participación en la más reciente edición ante el Guastatoya de Guatemala.

