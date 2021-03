Club León: Joel Campbell desea que la afición regrese al Nou Camp

Para Joel Campbell, la posibilidad de que el público regrese a las gradas del estadio Nou Camp es algo que le causa alegría, por lo que espera pronto se pueda dar dicha situación.

“No sé si sea oficial o no, pero sería de mucha alegría para todo el pueblo de León y para todos, ojalá puedan estar de regreso teniendo todas las medidas necesarias para que puedan disfrutar”.

En cuanto a lo futbolístico, habló sobre el paso que lleva el equipo: “Para nadie es un secreto que ninguna persona esperaba a un León en estas posiciones, pero estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, venimos mejorando, lastimosamente se nos han ido resultados por detallitos, pero ya estamos encontrando esa cara que todos quieren ver del León”.

Acepta mejoría en el funcionamiento: “Desde el partido contra Puebla hicimos un buen partido en la primera parte y luego el de América el marcador fue un poco injusto porque llevamos el peso y el de Monterrey mejoramos y merecíamos un mejor resultado, pero esto no es de merecimientos, así es el futbol”

Pese a que no se han dado los resultados, aceptó:

“El grupo está bien, los últimos partidos hemos mostrado una cara diferente, vamos por el camino correcto, no podemos traicionarnos a nosotros mismos en el estilo de juego y poco a poco estamos encontrando a ese León que ataca”.

Quedarse con el triunfo sabe que los acerca a una posible liguilla: “Tenemos que ir partido a partido, intentando ganarlo, creo que el último partido dimos muestra de ello, buscamos tres puntos que nos pueden dar ese salto para buscar otra posición más alta, Necaxa será un rival complicado y nosotros saldremos a intentar ganar”.

Finalmente en cuanto a las complicaciones que tiene el equipo para cerrar los partidos, dijo: “No siento que sean diez minutos muy malos, nosotros siempre tuvimos opciones para hacer el 2-1, Monterrey solo tuvo la llegada del penal, América igual, no son como diez minutos que no se ven que nos estén llegando o rematando, creo que no estamos con esa chispa de suerte”.

La Fiera piensa en medirse a los ‘Rayos’ del Necaxa este lunes en las instalaciones del estadio Nou Camp, partido en donde posiblemente pueda arrancar de nueva cuenta como titular.